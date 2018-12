Optimisme over glasvezel-aanmelders Deurne

Tot nu toe is dat nog geen scenario waar rekening mee wordt gehouden, laat commercieel directeur Gerard Overmars van E-Fiber weten. Bij voldoende belangstelling zal het bedrijf vanaf halverwege 2019 beginnen met het bouwen van het netwerk. ,,We juichen niet te vroeg, maar zijn voorzichtig optimistisch over een goede afloop.” Het bedrijf hakt op 31 december de knoop door. ,,Onze verwachting is dat er in de laatste weken nog inschrijvers bij komen die hun beslissing hebben uitgesteld. Bij deze roepen we mensen op om de daad bij het woord te voegen.”

Groot belang

Daar sluit de Deurnese wethouder Helm Verhees zich bij aan. ,,Ik hoop echt dat het doorgaat. Het is een kans voor Deurne om zich voor te bereiden op de toekomst. Ik ben bang dat mensen een afwachtende houding aan nemen. Tegen hen zou ik willen zeggen: 1 januari is het te laat, laat deze kans niet schieten.”

Henk Pijnenburg van Leefbaar en Vitaal Neerkant staat in zijn dorp bewoners bij met advies. Hij heeft er vertrouwen in dat er genoeg mensen 'ja’ zeggen. ,,In Deurne wonen veel mensen in het buitengebied. Daar is het helemaal van groot belang dat het er komt.”

Toeloop