Optocht? Het kan wél, in Someren-Eind

Voorzitter Jorin van de Laar vertelt dat De Plattevonder bouwers en knutselaars toch de kans biedt om hun creaties aan het publiek te showen en dat iedereen die in Someren-Eind woont mee kan doen. ,,Nu de optocht dit jaar niet doorgaat hebben wij iets carnavalesks voor iedereen: deelname aan de alternatieve Eindse optocht. De deelnemers zijn thuis en het publiek komt langs. De creaties worden in de tuin, voor het raam of buiten op eigen terrein tentoongesteld en zijn vanaf de openbare weg goed te zien.”

Tot het laatst gewacht

Waarom is De Plattevonder zo laat met het bekend maken van dit plan? Van de Laar legt het uit. ,,We hebben tot het laatst gewacht voordat we de activiteiten bekend hebben gemaakt omdat we niet heel ver vooruit konden kijken vanwege de steeds veranderende coronaregels. Dat betekent dat we pas laat de deelnemers en de route van de optocht bekend kunnen maken, maar gezien de reacties in ons dorp maken we ons geen zorgen. In de periode van 7 tot en met 21 februari kan iedereen langs de route rijden, fietsen of wandelen om de creaties te bewonderen.”

Geen jury, geen prijzen

Hans van Lierop is van het optochtcomité van de jaarlijkse grote carnavalsoptocht. ,,Dat is ieder jaar steeds een hele klus, maar we hebben een duidelijk draaiboek waarmee we een heel eind komen. De alternatieve optocht die we dit jaar gaan organiseren is veel minder werk met bijna geen regels. Opgave kan later dan bij de ‘echte’ optocht, er hoeven geen dranghekken worden geplaats en vrijwilligers voor aan de kassa zijn ook niet nodig. Er is geen jury dus ook geen prijzen, wel krijgen de kinderen tot 12 jaar die meedoen een attentie.”

Zelfs een complete carnavalswagen op de oprit kan, zegt Jorin van de Laar. ,,En liefst ook nog verlicht zodat het publiek ook in de avonduren kan genieten, de deelnemers mogen ons ook verrassen met andere, bijzondere, ideeën. Maar houd het wel coronaproof!”

Een geweldig idee

Toen deelnemer Jo Heijblom van de optochtplannen hoorde wist hij het meteen. ,,Een geweldig idee in deze barre tijd, ik loop elk jaar mee met de optocht in ‘t Eind en was hiervoor vele avonden bezig in de schuur met een of andere creatie, en vooral dat mis ik nu. De tijd om iets te maken is vrij kort, maar ik heb alle tijd en als me iets leuks te binnen schiet dan ga ik aan de slag. Ik had me er al bij neergelegd dat er dit jaar niets te doen zou zijn, dus is dit mooi meegenomen.”