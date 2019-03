Optocht Karvanstal in 't Eind is schot in de roos

SOMEREN-EIND - In de Carnavalsoptocht van Karvanstal in Someren-Eind zijn op een aantal wagens Limburgse teksten te lezen, ook uit die provincie streden een aantal Carnavalsverenigingen mee om de titel ' Kampioen van Zuidoost-Brabant'.

Jurylid Ruud Meulen uit Weert verwoorde na afloop van de optocht de gedachten van de meeste bezoekers, " Petje af voor de organisatie van deze optocht, volgend jaar zeker weer doen. Karvanstal heeft met succes regionale topwagens bij elkaar gebracht."

Het was dan ook echt genieten voor de vele toeschouwers die ook tijdens de hagelbui, halverwege de optocht, op hun plek bleven. Ze vonden het zo indrukwekkend, ze wilden niets missen van al die prachtige kleuren en bewegende poppen met de meest gekke koppen.' Zij hadden gelijk want de creaties zoals de Cloons van VV Gekkenwerk en de muzikanten van VV Héldje op Zók, allebei uit Weert, waren het zeker waard. Ook over de wagen van de KPJ Bergeijk zal nog lang worden nagepraat.

Stefan Daris is van die club, zij hebben ruim drie uur gereden om 't Eind te bereiken," Binnendoor, want over de A67 mogen we niet, Leende , Maarheeze en Someren - Heide daar zijn we door gekomen". Hun creatie ' d'n brandweer' stal de show met een kolossale brandweerauto en een prachtige dansgroep ervoor."Ik ben tevreden dat de wagen heel is gebleven," zegt Stefan na afloop. "In de optocht van Casteren moesten we met een kapotte koppeling afhaken."

Ook CV De Plak uit 't Eind trok met hun creatie 'De Malledieven' door de straten. Zij lieten weer zien dat de vier eerste prijzen bij optochten rondom Carnaval geen toeval is. Ruud van Horik: " Wij zijn super trots dat wij hier tussen de beste wagens mogen laten zien wat we kunnen en of we hier een prijs winnen of niet, dit nemen ze ons niet meer af."

Uit Soerendonk waren er zo'n 30 carnavalsgekken van rond de 18 jaar die enthousiast hun de creatie van CV Nit Normaal, uitvoerden," Hein van Mierlo is een van hen," Wij zijn allemaal begonnen vanuit de basisschool en nu nog bij elkaar, onder ons zijn een aantal leerlingen die een bouwopleiding volgen, dat zijn onze vaklui." Hij verteld dat ze er bijna het hele jaar mee bezig zijn," We hebben van de gemeente een bouwhal gehuurd waar meerder verenigingen hun wagen maken, gezellig samen." De meeste wagens worden na de optocht naar huis gebracht, die van de KPJ Bergeijk niet," Dan zijn we niet voor het donker wordt thuis en dat is te gevaarlijk, We komen hem morgen wel halen."zegt Stefan Daris.

De uitslag komt later op de avond, of morgen.