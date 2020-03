Optochtenweekend ’t Eind ‘uit nood geboren’

Kwetsbaar meisje (15) viel in handen geldbelus­te Eindho­venaar

17:22 UTRECHT - Wegens mensenhandel is tegen de 64-jarige Theodorus van V. uit Eindhoven dinsdag in de rechtbank in Utrecht anderhalf jaar cel geëist, waarvan een half jaar voorwaardelijk. Van V. heeft zich volgens het Openbaar Ministerie schuldig gemaakt aan het uitbuiten van een 15-jarige prostituee in Eindhoven.