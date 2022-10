Optreden met een traan, maar zeker ook met een lach in De Rips

DE RIPS - De repetities zijn weer in volle gang en binnenkort staan de spelers van Toneelgroep De Rips weer op de planken. Corona heeft er flink ingehakt bij het Ripse clubje. Want naast het twee jaar lang niet mogen spelen, overleed maart vorig jaar voorzitter en medespeler Marius van Bakel aan de gevolgen van corona.

,,Het spelen ging eigenlijk weer als vanouds”, aldus de nieuw gekozen voorzitter Sabine Kempers. ,,Het voelde alsof de trein gewoon weer begon te lopen.”

De toneelgroep heeft, naast het overlijden van Marius, die slechts 59 jaar werd, veel meer veranderingen doorgemaakt. ,,Onze oude regisseur nam in de coronatijd afscheid van ons, dus we moesten op zoek naar een nieuwe. Dat ging gelukkig best snel. Maar het overlijden van Marius heeft er toch wel flink ingehakt”, aldus Kempers.

Saamhorigheid

Peter van der Heijden, penningmeester van de club, kan dat laatste alleen maar bevestigen. ,,Het overlijden van Marius heeft de saamhorigheid binnen onze groep alleen maar vergroot”, vertelt Aafje Jans. ,,Gelukkig hebben we aan het gezin van Marius en alle naaste familieleden enorm veel steun kunnen geven”.

,,,We zullen hem ook nooit vergeten”, gaat Kempers verder. ,,Iedere repetitieavond komt hij nog wel ter sprake. Hij is zeker nog onderdeel van onze club.” Voor Peter van der Heijden was Marius meer dan alleen een medespeler. ,,Hij was voor mij een toneelmaatje. We gingen samen op de fiets naar de toneel en kwamen, na afloop, samen op de fiets thuis. Het is nog steeds wennen aan het idee dat hij er niet meer is. Marius was ook altijd de gangmaker op toneelavonden en op feestjes. We gaan ook voor hem verder.”

Decorbouwers

Marius was niet de enige van de familie Van Bakel die actief was in de toneelgroep. Zijn broers Jan en Paul staan ook regelmatig op de planken en de laatste is één van de decorbouwers. ,,Marius zou ook beslist niet willen dat alles zou stoppen. Het leven gaat door en dat geldt ook voor de toneel.” Kempers: ,,Maar hij is en blijft altijd onderdeel van Toneelgroep De Rips.”

Toneelgroep De Rips concentreert zich nu op een nieuw stuk. Voor de Helmondse regisseur Gabriël van Eekelen is dit het eerste blijspel dat hij met de spelers uit De Rips op de planken zet. “Het is een hechte enthousiaste groep die de schouders er onder zet. Een goed voorbeeld hiervan is dat we pas over een maand spelen en nu staat al een groot deel van het decor”.

Regisseur

Maar Van Eekelen zal na de voorstellingen stoppen als regisseur. ,,Dit is een bewuste keuze geweest. Ik moet even pas op de plaats maken en over een jaar of twee zal ik het regisseren zeker weer oppakken. ,,Wij vinden het enorm jammer dat Gabriël stopt en we moeten na deze voorstellingen weer naarstig op zoek naar een nieuwe regisseur”, aldus Kempers. ,,Mochten er enthousiaste regisseurs zijn die dit artikel lezen, dan kunnen zij zich melden op onze facebookpagina.”

Quote Wij vinden het enorm jammer dat Gabriël stopt Sabine Kempers

Het laatste weekend van oktober en het eerste weekend van november speelt de toneelgroep “De erfenis van tante Bella”. Een klucht van Henk Roede, die zich afspeelt in een beautysalon. De salon is door twee broers verkregen uit een erfenis, zonder te weten dat tante Bella alle klanten zelf hielp. Dus zijn zij de aangewezen personen om de klanten te behandelen. Dit zorgt voor de nodige hilariteit.

Minder publiek

Kempers: ,,We spelen nu vijf avonden met minder publiek in de zaal. Dat is zowel voor de mensen in de zaal als de spelers prettiger. Bovendien kunnen we nu meer mensen de gelegenheid geven om te komen. Maar het zullen, door het gemis van Marius, voorstellingen worden met een traan maar ook zeker met een lach. Hij zou niet anders gewild hebben.”

De voorverkoop voor ‘De Erfenis van tante Bella’ is inmiddels begonnen. Kaarten à 10 euro zijn verkrijgbaar bij Partycentrum D’n Eik, 0493-599488 of via toneelgroeprips1@outlook.com. De voorstellingen zijn 28 en 29 oktober én 3, 4 en 5 november in D’n Eik.