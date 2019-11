Opvoeddeskundige spreekt op Varendonck College in Someren

Gezellig én gezond wandelen in Vlierden

0:57 VLIERDEN ‘Belangrijker dan wie je volgt, is wie naast je wandelt’. Deze uitspraak van spirituele goeroe Patrick Mundus is zondagmiddag even te zien op een projectiescherm in ’t Huis in Vlierden. De spreuk dient als symbolisch startschot voor de gezondheidswandeling, een regelmatig terugkerend initiatief van onder andere het Elkerliek Ziekenhuis.