Opvolger gezocht: wie wordt de nieuwe wethouder van Gemert-Bakel?

GEMERT-BAKEL - Er moet een opvolger komen voor Anke van Extel-Van Katwijk (CDA) als wethouder van Gemert-Bakel. Bij het eerdere vertrek van haar partijgenoot Miranda de Ruiter werden de vrijkomende portefeuilles verdeeld over de drie overgebleven wethouders. Dat is nu niet wenselijk, stelt het CDA.

De wethouders hebben nu allen een vol bord. Het is niet reëel om daar nog iets bij te scheppen en met twee wethouders verder te gaan, vindt het CDA. Ook al zijn er in maart 2022 raadsverkiezingen. Een nieuwe wethouder blijft dus in eerste instantie voor iets meer dan een jaar aan, afhankelijk van hoe lang de coalitievorming dan duurt en of er een tweede termijn in zit.

Wie de opengevallen plaats gaat innemen, is niet bekend. ,,Voor ons was de benoeming van Anke in Asten ook een verrassing”, reageert CDA-fractievoorzitter Stefan Janszen. ,,Maar we hebben nog even de tijd.” Is hij zelf kandidaat? ,,Daar doe ik geen uitspraak over. We komen donderdagavond bij elkaar.”

Hij heeft wel een lijstje met namen in zijn hoofd. ,,Maar je weet niet of een mogelijke kandidaat het wil doen. Die persoon moet daarvoor zijn baan opzeggen.” Want het is een fulltime functie. ,,We hebben een grote club mensen.” CDA zit met elf raadsleden inderdaad ruim in zijn jas. Ook Anita Relou maakt deel uit van de fractie. Voelt zij voor het wethouderschap? ,,Daar heb ik nog niet over nagedacht.”

Janszen roemt de vertrekkende Van Extel: ,,Ze is super enthousiast, gedreven en inhoudelijk sterk op haar portefeuille. Anke weet waar ze over praat. En ze is een gezellig mens.”