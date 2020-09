Organisatoren dorpsquiz worstelen met corona: Kwizut niet, Kwisum wel

Het speelde in deze regio een voortrekkersrol. Kwizut in Beek en Donk (dat zelf werd geïnspireerd door de dorpsquiz in Berghem) bracht mensen in andere dorpen en wijken op het idee om ook een lokale quiz te organiseren. Zelf stond Kwizut voor een jubileum. Maar op de tiende editie moeten de deelnemers nog een jaar wachten. Het coronavirus maakt het niet mogelijk om het evenement op 29 december te houden zoals het is bedoeld.