Orkesten in Deurne slaan handen ineen: ‘We leenden af en toe al leden’

,,Het is steeds lastiger om jonge muzikanten te krijgen", zegt Bert van den Broek, voorzitter van Bloast Um Op, in een toelichting op de samenwerking. ,,Dit aanwasprobleem speelt bij veel muziekverenigingen. Bovendien kan niet altijd iedereen. Om toch een goeie bezetting te hebben, 'leenden' we af en toe leden van Kiekonsus. En zij bij ons. We hebben dus al ervaring om bij elkaar in te vallen.”



De invallers liepen dan wel aan tegen de verschillen in het repertoire. ,,Je kunt niet zomaar elk liedje spelen als je het niet hebt ingestudeerd en gerepeteerd. Daarom gaan we vanaf september samen repeteren onder één dirigent." Die muzikaal leider moet overigens nog aangesteld worden. Op dit moment lopen er gesprekken met diverse kandidaten.