ORO-kunstenaars naar het centrum van Deurne

DEURNE - De winkel, het atelier en alle twintig kunstenaars van ORO verhuizen begin volgend jaar van het Rijtven naar een pand in het centrum van Deurne. De kunstenaars en begeleiders van ArtORO strijken neer in de voormalige Schoenenreus-winkel.

Ze willen graag zichtbaarder zijn in Deurne en de verbinding aangaan met de samenleving. Met mensen die rondstruinen in het centrum, bijvoorbeeld. Maar ook met ondernemers. Om die reden azen de mensen van zorgorganisatie ORO al langer op een plek in hartje Deurne. Op het voormalige pand van de Schoenenreus aan het Martinetplein, om precies te zijn.

,,Onlangs kwam de eigenaar met een mooi aanbod, dus hebben we de knoop doorgehakt", vertelt Monique de Bock van ORO. ,,We krijgen er erg veel positieve reacties op, ook vanuit de gemeente. Het is geweldig dat we zoveel medewerking krijgen van iedereen." Ook de twintig creatievelingen zijn enthousiast over het nieuws, vertelt De Bock.

Ze verruilen het Rijtven begin volgend jaar al voor het centrum. In de lokalen waar ArtORO nu zit, komt 'Kind en Jeugd'. ,,Die ruimte kunnen we heel goed gebruiken, want er is een wachtlijst. Een andere bestemming hebben we dus al." De verhuizing zelf wordt niet al te ingewikkeld, aldus De Bock. ,,We pakken gewoon alles op en verplaatsen het naar daar. Inclusief de piano van onze muzikant Joost. Bovendien: het zijn en blijven kunstenaars hè. Ze houden niet zo van een splinternieuw interieur."

Schilderen

Voor de verhuisdozen worden ingepakt, moet er in het nieuwe onderkomen nog wel het een en ander gebeuren. ,,Los van schilderen en een nieuw muurtje, moet het pand op een paar punten aangepast worden; er zal bijvoorbeeld een nieuwe toiletgroep moeten komen voor mindervaliden. Maar ook mist er nog verwarming en stromend water, dat soort zaken."

Openingstijden