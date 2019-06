ORO wil nieuwbouw op plek Pius X Gemert

Het markante gebouw op de hoek van Het Frans Brugske en de Berglarenstraat, dat later Pontenage is gaan heten, staat al jaren leeg. ORO is volgens een woordvoerder ‘al langere tijd met de herontwikkeling bezig'. ,,Voor de planning zijn we van meerdere factoren afhankelijk, maar het is de bedoeling dat onze cliënten er in 2021 hun intrek in kunnen nemen.” ORO wil de buurt binnenkort over de plannen informeren en ter aanvulling ook een informatiebijeenkomst houden.