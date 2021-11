Oud-burgemeester onthult: bandenman wilde 1,5 miljoen euro van Someren

Buurtwin­kel en dorp blijven wel in leven als inwoners het ze gunnen

STERKSEL/SOMEREN-EIND - Bij De Peelbascule in Helenaveen is de rek eruit, die kleine dorpswinkel sluit binnenkort. En de Jumbo in Mariahout is al dicht. Maar er zijn supermarkten in kleine kernen die het wel redden. Wat is hun geheim?

2 november