Oud-huisarts Ko Janssen (1936-2021) was zeer begaan met zijn dorp: ‘Buurten op een bankske met een stukje vlaai erbij’

Fietsenma­ker baalt van aantijging burgemees­ter in conflict rond koekjesfa­briek: ‘Ik was helemaal niet akkoord!’

13:26 AARLE-RIXTEL - Het conflict over parkeerproblemen bij de overbuurman, een koekjesfabriek, loopt al jaren. En het wordt alleen maar groter. Want in plaats van voor een oplossing te zorgen, is de burgemeester nu in aanvaring gekomen met buurtbewoners, de fietsenmaker.