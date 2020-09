Oud maakt voor jong Milheeze stap terug in de tijd

Achtjarige Fenne heeft het snel in de gaten. ,,Het heeft te maken met vroeger”, antwoordt ze op de vraag die Irene Vloet, intern begeleider van De Kastanjelaar, aan de kinderen op het schoolplein stelt over het thema van de Kinderboekenweek. ‘En Toen?’ is het thema dat de leerkrachten van het Kind Centrum ludiek hebben ingevuld, waardoor ze nu in de meest uiteenlopende uitdossingen voor de neuzen van ‘hun’ kinderen staan.

Tijdmachine

De feestelijke dag is aan het brein ontsproten van juf Janice en leerkracht Yoni. Leerlingen mogen bij een tijdmachine een code intoetsen om iemand uit het verleden tevoorschijn te halen. Zo verschijnt er ineens een holbewoner, staat de jeugd oog in oog met ontdekker Columbus, een piraat, ridder en monnik, maar ook een boerin met een kruikje verse gemolken melk, een waarzegster en een hippie uit de jaren zestig. Iedereen vertelt een eigen verhaal uit het verleden.

Volledig scherm Docenten maakten als historische figuren hun opwachting op het speelplein in Milheeze. © René Manders/DCI Media

Die verhalen gaan na de opening mee naar de les in de groepen 1 en 2. Daar vertelt juf Arian het verhaal van Columbus aan haar leerlingen. Juf Helma Verhelst neemt als waarzegster haar groep bij de hand: ,,Ik zie veel verrassingen in mijn glazen bol", vertelt ze aan kinderen die ademloos luisteren. ,,Ik woonde vroeger in een pipowagen en trok daarmee rond naar de kermissen. Nu vragen ze me nog wel eens op de kermis in het Boerenbondsmuseum. Maar dan kijk ik eerst in mijn glazen bol of ik niet naar mijn schatjes moet hier in Milheeze.”

Kijken in de toekomst

,,Ik zie niets in de glazenbol", roept een leerling. ,,Dat klopt”, reageert de juf, ,,ik kan als waarzegster alleen maar iets zien in de bol. En ik kan kijken in de toekomst. Ik zie ook dat er vandaag kinderen iets mee hebben gebracht van vroeger.”

Juf Helma vindt het een prachtig thema om de kinderenboekenweek onder de aandacht te brengen. ,,Het is zo belangrijk om te lezen. We hopen het op deze manier bij de kinderen extra te stimuleren.” De komende dagen wordt er veel aandacht aan besteed; er komt een medewerkster van de bibliotheek in elke groep voorlezen, het Boerenbondsmuseum heeft spullen in bruikleen gegeven en de kinderen mogen spullen van vroeger van thuis meebrengen. ,,Geschiedenis is zo belangrijk voor de kinderen. Het heden is ontstaan uit het verleden. Als je meer weet van het verleden dan snap je je meer van het heden, dat is echt zo.”