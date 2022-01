Oud papier-verzamelaars van Deurne koersen af op dalende inkomsten

Vergrij­zing, sluiting Witven en vertrek van GGZ bieden kansen: Flinke uitbrei­ding voor zorgcen­trum Eegelshoe­ve in Someren

SOMEREN - Woonzorgcentrum Eegelshoeve in Someren gaat de komende maanden het aantal woon- slaapkamers op het terrein aan de Ter Hofstadlaan flink uitbreiden. In totaal komen er 23 nieuwe plekken bij voor mensen met dementie. De verbouwing start in april en duurt een half jaar.

11 januari