Oude liedjes met nieuwe leden voor Una Sono uit Liessel

Nummers als Hair en Circle of Life kennen de meeste mensen wel, maar bij dit project komt ook onbekender, Nederlands repertoire aan bod. Maria Dekkers, voorzitter van de muziekcommissie, licht de (voorlopige) liedjeskeuze toe. „Met Goud van Oud gaan we terug in de tijd. Er zitten nummers in die we al vaker hebben gezongen, bijvoorbeeld voor ons zestigjarig bestaan, maar ook liederen die helemaal nieuw zijn voor ons.”

Turfwinning

Voorbeelden uit het nieuwe repertoire zijn: De Veensoldaten en Wild en woest en ledig. Die zijn gekozen omdat ze gaan over turfwinning, arbeid die in vroeger tijden in De Peel plaatsvond. Er is nog een nummer dat een link heeft met de regio. Liedje Vur m’n Aige is geschreven in streektaal door Deurnenaar Peter Aarts. Zelf treedt hij niet meer op, maar Una Sono heeft zijn toestemming om het ten gehore te brengen.

„We hebben nu veertig leden”, vertelt voorzitter Peter Hanssen. „Maar met meer zangers kunnen we dit repertoire grootser brengen. Daarom zijn we op zoek naar projectleden die voor de duur van maximaal één jaar willen meezingen.” De tijdelijke leden hoeven geen contributie te betalen.

Datum nog onbekend

Wanneer het speciale concert precies plaatsvindt, is nog onbekend. Het zal sowieso in 2022 zijn. De locatie is gemeenschapshuis De Kastanje in Liessel, tevens de thuisbasis van het koor. Het Cultuurcentrum Deurne is in beeld als extra plek.

Nieuwe mensen kunnen in ieder geval een portie gezelligheid en ontspanning verwachten, volgens Ans Hendrix, lid van de muziekcommissie. „Ik ben zelf ook via een project bij het koor terechtgekomen. Ik werd meteen opgenomen in de groep. Naarmate de repetities vorderden, vond ik het steeds leuker. Daarom ben ik gebleven. Het is een heerlijk begin van het weekend.”

Noten lezen is niet nodig

Una Sono repeteert elke vrijdagavond, nieuwkomers moeten dan wel beschikbaar zijn. Verder zijn er geen eisen, vertelt secretaris José van Dongen. „Je hoeft geen noten te kunnen lezen. We hanteren ook geen leeftijdsgrens, zowel naar boven als naar beneden. Onze dirigent zegt altijd: ‘Iedereen kan zingen’, dus iedereen die er zin in heeft, is welkom.”

Aanmelden voor het zangproject Goud van Oud kan via josello@chello.nl tot en met 31 december. Meer informatie over het koor is te vinden op unasono.nl.