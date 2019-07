Oude noodkerk van Ommel te koop

Het gemeentelijk monument is in 1925 gebouwd als boerenbondsgebouw bij de toenmalige molen van Ommel. Tijdens de oorlogsgevechten in 1944 werd de neogotische kerk in de kern van Ommel verwoest. Het boerenbondsgebouw is toen verbouwd tot noodkerk. Pas in 1962 werd de nieuwe, huidige kerk geopend. De noodkerk werd in 1972 verkocht aan particulieren. Hamoen en Van Eerd kochten het woonhuis in de jaren '90 en wonen er nu 25 jaar.