Oude politiek terug van nooit weggeweest in Laarbeek

Bij amputatie­voet­bal PSV blijven ze ook lachen, zegt Marinie van de Manakker: ‘We moeten ons beste beentje voorzetten’

9:00 SOMEREN-EIND - Marinie van de Manakker (59) voetbalde tot zijn 29e bij SSE in Someren-Eind, tweebenig. Hij was een echte liefhebber van het spelletje en had plezier als hij weer eens een tegenstander de bal door de benen had gespeeld.