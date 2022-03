Oude postkantoor Deurne tegen de vlakte

BurgtBouw Projectontwikkeling uit Deurne en Next Development uit Eersel gaan er 26 koopappartementen optrekken voor huishoudens van een of twee personen. Die wonen straks dan in het groen, is de bedoeling, omdat het in de route het ‘Tuinpad van mijn vader’ ligt die de wijk Koolhof via museum de Wieger straks met het centrum verbindt.