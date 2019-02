Ouderdom bedreigt Protestantse Gemeenten in De Peel

Lierop krijgt nieuwe dorpsonder­steu­ner

5 februari LIEROP - Marieke Linders-Van Doorn is per 1 april de nieuwe dorpsondersteuner in Lierop. Zij volgt Anita Hurkmans op. De 41-jarige Linders is geboren in Lierop en woont samen met man en kinderen aan de Vaarsehoefweg.