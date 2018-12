Ouders: ‘Griendtsveen moet geen spookdorp worden’

Ze gaan nog niet meteen de barricaden op, dat kan altijd later nog. Ouders van leerlingen op basisschool De Driehoek bekijken eerst in relatieve rust wat ze nog kunnen doen om hun school open te houden. Die is met sluiting bedreigd nu over anderhalf jaar de kritieke ondergrens van veertig leerlingen wordt bereikt. ,,Mijn eerste gedachte was: shit! Het was heftig nieuws, maar we waren niet emotioneel ofzo. We vonden dat we meteen in oplossingen moesten denken. Je bereikt meer door rustig te blijven”, omschrijft ouder Mandy Mennen de rationele reactie van veel ouders op het schoolplein aan de Helenaveenseweg.