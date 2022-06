Ouders willen snel zekerheid over woonzorgproject voor hun kinderen in monumentale boerderij Lierop

Want elke maand uitstel maakt de verbouwing alleen maar kostbaarder en gaan ten koste van hun kinderen met autisme en verstandelijk- en lichamelijke beperkingen. Die willen volgens LIL-woordvoerster en ouder Sandra de Vreede heel graag zo snel mogelijk zelfstandiger, maar onder begeleiding, gaan wonen in een twaalftal appartementjes. ,,Hoe langer het duurt, hoe meer het ingrijpt op hun ontwikkeling als adolescenten. En het is ook een flinke emotionele last nu zij weten dat een aantal buren hen daar niet wil hebben. Het leven in een positieve dorpsgemeenschap is van groot belang voor hen”, aldus De Vreede.