Ouderwets oogsten met zicht en pikhaak in Gemert

Er vloeien straaltjes zweet over de gezichten van de vrijwilligers, terwijl ze het paard mennen dat de maaier door de rogge en de haver trekt. En ook als ze met de zicht en een pikhaak de haver maaien om het daarna te binden en op tijlen te zetten. Zo kan het gewas drogen alvorens het wordt gedorst in oktober.

De oogstdag in Gemert trekt jaarlijks veel belangstellenden en vooral veel fotografen. Het levert dan ook mooie plaatjes op, dat harde werken in het gele gewas. Bezoekers halen herinneringen op en vertellen aan kinderen en kleinkinderen hoe handig ze zelf vroeger met de zicht het koren maaiden.

Leo van de Sande uit Nuenen heeft zijn veel jongere buurman Peter opgetrommeld om als vrijwilliger te komen helpen vandaag. ,,Ik moet het binden nog leren”, aldus Peter. ,,Ik kan het niet zo snel als die oudjes hier”, zegt hij lachend. Van de Sande organiseert in Nuenen op het terrein bij windmolen De Roosdonck ook jaarlijks een soortgelijk festijn en is nu gevraagd om in Gemert te komen helpen.

Graag evenementen bezoeken

Thomas en Yannick zijn met hun ouders speciaal voor de oogst- dag naar Gemert gekomen. ,,We wonen in Helmond maar zijn dit jaar op vakantie in Aarle Rixtel”, vertelt hun moeder. ,,Op onze vakanties in het buitenland bezoeken we ook graag evenementen en een bezoek aan dit museum stond al heel lang op onze planning.” Terwijl de jongens kijken naar het werk op het veld, vertelt hun vader over zijn jeugd in Wintelre. ,,Mijn opa maaide ook met zijn paard het koren op het veld en mijn vader maaide dan met de hand.”

Thomas weet te vertellen dat de haver geoogst wordt om er later brood van te maken. Dat de korrels in de dorsmachine gescheiden worden van het kaf. ,,Net zoals in het spreekwoord”, aldus zijn vader. ,,Tegenwoordig kunnen ze maaien en dorsen tegelijk, met een machine, en gaat alles veel sneller en met veel minder lichamelijk werk.”

Vroeger veel in het veld gewerkt

Een bezoekster gaat heel handig met de gemaaide haver aan de slag. In no time heeft ze het gebonden. ,,Nou gelukkig, ik kan het nog steeds. Vroeger thuis moest ik vaak samen met mijn broers in het veld werken. We hebben er veel zweetdruppels gelaten. Vandaag hebben ze wel geluk met het weer.”

Haar naam wil ze niet geven, maar ze wil wel vertellen dat ze nu samen met haar man op de boerderij woont waar ze samen vanaf hun trouwen hebben geboerd. ,,Mijn zoon heeft het bedrijf een aantal jaren geleden overgenomen en wij helpen allebei nog bijna dagelijks mee op de boerderij. Ik zorg meestal voor de kalveren.”

Vrijwilliger Van Katwijk heeft nog een tip: ,,Na de oogst ploegen we het veld om en houden we de akker in de winter zwart. Schoffel dus je tuin ook voordat er onkruid in staat. Door het zwart te houden zaait het onkruid niet verder uit, dat maakt het werk een stuk lichter.”