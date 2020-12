OV-hub in Gemert wordt ‘meer dan een bushokje’

Dorpsonder­steu­ners Ge­mert-Ba­kel gaan over naar stichting

14 december GEMERT-BAKEL - De dorpsondersteuners in de Gemert-Bakelse kerkdorpen worden per 1 januari ondergebracht in een stichting, heeft de raad besloten. Volgens wethouder Wilmie Steeghs is hun toekomst zeker, ook al vallen ze straks niet onder de grote welzijnsorganisatie Lumens.