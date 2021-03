Overeenkomst getekend: naast begraafplaats Deurne komen tien nieuwe woningen

DEURNE - Met het ondertekenen van een samenwerkingsovereenkomst is de bouw van een tiental woningen naast begraafplaats Jacobshof in Deurne dichterbij gekomen.

Bestuursleden van de Deurnese CPO-vereniging Samen Bouwen.in en wethouder Helm Verhees hebben maandagmiddag de samenwerkingsovereenkomst ondertekend in het gemeentehuis in Deurne. Het uiteindelijke doel van die overeenkomst is het realiseren van een nieuw CPO-bouwproject met tien woningen, naast begraafplaats Jacobshof in Deurne.

Enkele inwoners van de gemeente Deurne zijn sinds 2018 bezig om op het braakliggende terrein naast begraafplaats Jacobshof een CPO-project van de grond te krijgen. CPO staat voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. De deelnemers ontwikkelen als vereniging hun eigen nieuwbouwproject en kiezen samen met een bouwbegeleider en een architect zelf het ontwerp voor hun huis. Ook de bouwmaterialen worden gezamenlijk gekozen en ingekocht.

Kleine Bottel

In 2019 kwam in overleg met de gemeente Deurne de locatie aan de Kleine Bottel in beeld. Er werd een informatiebijeenkomst gehouden, met als resultaat een plan voor de bouw van vier rijwoningen, vier twee-onder-een-kapwoningen en twee levensloopbestendige woningen.

Voorzitter Mathijs Slaats van de CPO-vereniging: ,,De meeste bouwers komen uit Deurne en variëren in leeftijd van 22 tot 35 jaar, waaronder enkele gezinnen met kleine kinderen. De twee levensloopbestendige woningen worden gebouwd door senioren.”

Samen met Dirk van Grotel en Walter Heimgartner vormt Slaats het bestuur van de CPO-vereniging. Adri Geerts en Folkert Soetenga van de stichting Samen Bouwen.in én Niels van Bree van Vastgoedregisseur begeleiden de vereniging.

In grote lijnen hebben de deelnemers inmiddels samen met architect Keeris het ontwerp van hun woningen bepaald. Ook de stenen voor de buitenmuren zijn gekozen. ,,Het lastige is dat alle vergaderingen digitaal moeten plaatsvinden”, merkt Mathijs Slaats op. ,,Bouwmaterialen uitzoeken via Zoom valt niet mee. Maar we komen er samen wel uit.”

De aanbesteding voor een aannemer zal binnenkort plaatsvinden. Verder is het wachten op een bestemmingsplanwijziging, alvorens de bouwers hun vergunning-aanvragen kunnen gaan indienen. Ze hopen eind 2021 met de bouw te kunnen starten en eind 2022 de sleutel van hun nieuwe woningen in bezit te krijgen.

‘Mooie ontwikkeling’

Wethouder Helm Verhees noemt het plan ‘een mooie ontwikkeling’. ,,Het past goed in de omgeving en ligt op een mooie locatie dicht bij het centrum. Om de rust op de begraafplaats niet te verstoren, is afgesproken dat er geen ontsluiting zal plaatsvinden via de Pastoor Jacobsstraat. Voor het verkeer van en naar het nieuwbouwproject zal een aansluiting gerealiseerd worden op de Helmondseweg.”