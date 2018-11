Overleg Deurne en Roompot over Bikkels in Vlierden

DEURNE - Deurne heeft Roompot Vakanties uitgenodigd om nog voor het einde van het jaar te overleggen over de toekomstplannen die de ondernemer heeft met De Bikkels in Vlierden. Roompot is ingegaan op de uitnodiging, maar een definitieve datum is er nog niet, laat een woordvoerder van de gemeente weten. Vanaf 1 januari kunnen er geen huisjes meer geboekt worden in het park. Waarom is onduidelijk. Roompot laat vragen daarover tot nu toe onbeantwoord.

Inmiddels zijn het restaurant en de winkel leeg en is onder andere de fietsenverhuur verdwenen.