Overlijden van bekende De Mortelnaar komt hard aan: ‘We gaan Bert Beijers missen’

Waeverstad weer op z'n kop tijdens bonte avond

13:26 GEMERT - De Bonte Avonden, zoals voor het derde jaar in nieuwe vorm, waren ook dit jaar weer een succes. Waeverstad stond zaterdag flink op z'n kop met acts vol humor en muziek. De kwaliteit was hoog en het gelach was hard in De Eendracht in Gemert.