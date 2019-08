Oversteek Helmondseweg in Deurne veiliger na klachten

Diepe voortuin omstreden nieuw complex Someren

9:41 SOMEREN - Er is veel om te doen, het plan om een appartementencomplex te bouwen aan de Speelheuvelstraat 30 in Someren. De buurt reageert op z'n zachtst gezegd niet positief. De politiek moet nu zeggen of ze bereid is om er toch aan mee te werken. Burgemeesters en wethouders willen dat wel.