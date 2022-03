Overval op Mark Gillis op Prinsenmeer nu ook bij RTV Utrecht: veel mensen uit die regio waren op het park

Necrologie Werkgevers­man Jan Swinkels (1926-2022) noemde sloop van monumenta­le panden in Helmond ‘rampzalig’

HELMOND - Hij had een uitgesproken mening over hoe Helmond is omgegaan met zijn monumentale gebouwen. De dinsdag overleden Jan Swinkels sprak van 'rampzalige ingrepen in de bebouwing van onze toch zeer oude stad waardoor het centrum onherstelbaar beschadigd is'.

25 maart