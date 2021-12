Overval op woning in Someren: bewoners in slaap overrompeld

Verdriet én trots bij familie van Willy van der Kuijlen: 'Ongekend dat jongens van zestien nog zijn naam roepen’

Met Willy van der Kuijlen overleed in april de grootste PSV'er aller tijden. Zijn vrouw, dochter, en zoon blikken aan het eind van het jaar nog eenmaal terug op zijn carrière, de reservetijd en het afscheid, waar bleek hoe onwaarschijnlijk populair ‘Mister PSV’ nog was. ,,Ineens zie je in de krant of op televisie niks anders dan je eigen vader, terwijl je zelf aan het rouwen bent.”

24 december