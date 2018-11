Overvalgolf schokt Beek en Donk

In de Dokter Timmerslaan in Beek en Donk staat een politieauto verdekt opgesteld, met uitzicht op de overvallen woning. Bij het huis achter die van het bejaarde echtpaar voeren agenten een buurtonderzoek uit. Het is woensdagmiddag en de rust op straat is enigszins teruggekeerd. Uren eerder wemelde het er van de politieauto’s en rechercheurs, na weer een gewapende overval in Beek en Donk. De derde in twee weken tijd. Eerder was het op 14 november raak bij het Esso-tankstation en een week later bij een woning aan de Pater de Leeuwstraat.