Overvaller maakte ‘flink bedrag’ buit bij overval op moeder, kind (2) en oma in Beek en Donk

BEEK EN DONK - De politie heeft maandagavond in opsporingsprogramma Bureau Brabant camerabeelden uitgezonden van de gewapende overval die op 20 november werd gepleegd op een vrouw en haar tweejarige dochtertje, en de oma. De overval vond 's ochtends vroeg plaats in een woning aan de Pater de Leeuwstraat in Beek en Donk. De overvaller bedreigde de bewoonster en dwong haar om geld - ‘een flink bedrag’, zo meldt de politie - af te geven.