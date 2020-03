Pa (87) en zoon (52) Weijnen pakken graag samen aan

Zoon Christiaan was al een aantal jaren bezig met papier ophalen voor wandelclub Hermodé toen zijn vader in 1992 met pensioen ging. ,,Hij had tijd over en ging een keer mee met de papierwagen en was meteen verkocht", zegt Weijnen junior. ,,De gezelligheid om samen vrijwilligerswerk te doen is toch leuker dan als eenling de brug omhoog en omlaag draaien.”