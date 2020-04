Paasboodschap vanuit de lucht in Gemert-Bakel

Aan die opnames, die met behulp van een drone werden gemaakt, ging een oproep aan alle inwoners van Gemert-Bakel vooraf: geef bijvoorbeeld met spandoeken, stoepkrijt of vlaggen een positieve boodschap door. De oproep leverde een dertigtal reacties op, zoals hier op de Renseweg in De Mortel.

Het idee voor de ludieke paasactie ontstond dinsdag bij de VVV Gemert-Bakel, vertelt Carl van de Wetering van het Gemertse productiebedrijf. ,,Iedereen was enthousiast, dus toen was het ook snel geregeld.” Het filmpje is zodra het gereed is te zien via sociale media.