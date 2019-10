Pand in Liessel doorzocht in verband met Limburgs drugsonderzoek

Someren telt in 2024 nog maar 100 veehoude­rij­en

1 oktober SOMEREN – Het is een trend die al twintig jaar duurt: gemiddeld stopt per maand minstens één boerenbedrijf in de gemeente Someren. Waren er in 1999 nog 350 ondernemingen met vee, in 2024 zijn dat er nog honderd, becijferde ZLTO Someren. Nog tien jaar verder en de helft is daar nog maar van over.