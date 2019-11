Pandilla mag nog een jaar kleding inzamelen in Laarbeek

LAARBEEK - Stichting Pandilla mag ook volgend jaar nog textiel ophalen in de dorpen van Laarbeek. Aanvankelijk was het de bedoeling dat de gemeente per 1 januari 2020 zelf voor de inzameling zou zorgen. Maar nu is er een jaar uitstel.

Volgens wethouder Joan Briels (De Werkgroep, afvalverwerking) heeft de stichting, die zich in zet voor kansarme kinderen in India, tijdens een gesprek met de gemeente haar onvrede over de gang van zaken uitgesproken.

Plots was daar in augustus het besluit dat goede doelen vanaf 2020 geen vergunning meer krijgen om gebruikte kleding in te zamelen. Het was een van de bezuinigingsmaatregelen waar de gemeenteraad mee had ingestemd om de begroting voor de komende jaren sluitend te krijgen. De opbrengst van de textielinzameling - geschat op 30.000 euro - kan de gemeente goed gebruiken.

,,We vinden niet dat het steunen van goede doelen een primaire overheidstaak is”, verklaart Briels. ,,Maar we snijden ook niet ineens zomaar een bron van inkomsten af. Zoiets moet je op tijd aangeven. Een half jaar uitstel is vreemd, dus daarom zijn we op een jaar uitgekomen.”

Andere reden is dat ook de aanbesteding op een dergelijke korte termijn niet lukte. De gemeente gaat de inzameling niet zelf uitvoeren, maar uitbesteden aan een derde partij. De verlenging van de vergunning heeft volgens de wethouder geen financiële consequenties voor de begroting van 2020. ,,Dit hadden we eigenlijk zo al opgenomen”, zegt hij.

Het besluit zorgde eind deze zomer voor veel opschudding in de dorpen en ook op sociale media. De Partij Nieuw Laarbeek (PNL) stelde schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders. Zij hadden hun twijfels bij de veronderstelde opbrengst. Ook wezen ze er fijntjes op dat die 30.000 euro aan inkomsten niet gelijk is aan 1 procent ozb-verlaging, zoals het nieuws eerst werd gebracht. Later heeft burgemeester Frank van der Meijden ruiterlijk toegegeven dat dat een rekenfoutje was.