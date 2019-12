Papieren borden in stil restaurant; prikkelarm etentje in Deurne

Noodlottig ongeval waarbij twee mannen in waterbas­sin in Someren reden was geen botsing

17:45 SOMEREN - Het onderzoek naar het noodlottige ongeval in Someren waarbij twee mannen in een waterbassin verongelukten, is afgerond. De politie laat dinsdagmiddag weten de auto van de jongens niet is gebotst met een auto die achter hen reed. Het was een noodlottig ongeval.