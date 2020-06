Parkeerruimte probleem bij woonplan Mariahout

Volgens de huidige regels zouden er 41 nodig zijn, maar de initiatiefnemer - bouwmanagementbureau Miba uit Asten - heeft er maar 7 ingetekend op eigen terrein. Dat schrijft het college van burgemeester en wethouders van Laarbeek in antwoord op vragen van PNL (Partij Nieuw Laarbeek).

Het hele bouwplan telt 21 of 22 parkeerplaatsen, maar de andere 14 à 15 zouden volgens het voorstel op gemeentegrond moeten komen. Dat is niet de regel bij nieuwbouwplannen, stelt het college.

De geurcirkel van een voormalige melkveehouderij waar het pand aan de Mariastraat 22 ook onder valt, is ook niet zomaar uit te gummen. Het agrarische bedrijf is circa honderd meter verderop gelegen en er een aantal jaar geleden mee gestopt. Dat kan pas bij een bestemmingsplanwijziging, maar volgens B&W ligt het initiatief daarvoor bij de eigenaar en niet bij de gemeente.

Hetzelfde geldt voor de vergunning. Die kan niet zomaar worden ingetrokken. ,,Het stoppen van bedrijfsactiviteiten leidt er nooit toe dat de vergunning automatisch komt te vervallen. Immers bedrijfsactiviteiten kunnen ook tijdelijk gestaakt worden", aldus het antwoord.

Los daarvan betwijfelen B&W of er wel zoveel vraag is naar 29 huurappartementen in Mariahout en, mocht dat wel zo blijken te zijn, of dat het dan wel een goed idee is om ze alle op die plek te bouwen. Dat zou dan in een bredere context bekeken moeten worden.

Miba had op de plek van het voormalige wokrestaurant een nieuw complex willen bouwen met daarin 29 appartementen voor een- of tweepersoons huishoudens. Huurprijzen zouden variëren van 775 tot 850 euro per maand. Het Astense bedrijf heeft echter nog geen bod gedaan op het pand, dat nu nog in bezit is van Swinkels Family Brewers (voorheen Bavaria).