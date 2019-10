Parkeerschijf moet Deurnese centrum 'redden'

DEURNE - Ze willen Deurne verlossen van het betaald parkeren. De invoering van de blauwe parkeerschijf is volgens ondernemers, pandeigenaren en het centrummanagement een oplossing om het centrum in leven te houden. Ze voeren actie om de politiek te overtuigen van de noodzaak.

Geen onderwerp waar de meningen zo verdeeld over zijn, als over betaald parkeren. In Deurne draait het al een paar jaar om de grote vraag: afschaffen die parkeerautomaten of niet? Bij de voorstanders van gratis parkeren leeft het idee dat het meer bezoekers naar het centrum trekt en dat daarmee het verval van het hart van Deurne wordt tegengegaan. De tegenstanders denken dat het aandeel van de parkeerkwestie minimaal is en dat je de parkeerpenningen beter kan investeren in andere oplossingen om het centrum te laten bruisen.

Afschaffing

Vanwege de dilemma's werd daarom in 2017 voor een tussenoplossing gekozen. In de ochtend werd het gratis, met als insteek om op termijn helemaal niets meer te vragen voor het stallen van de auto in het centrum.

Door dit toekomstperspectief werd onlangs echter een streep getrokken. Politieke partijen in Deurne besloten de ochtend in 2020 gratis te houden maar de totale afschaffing af te wijzen. De oorzaak: een onderzoek naar de effecten van de gratis uren in Deurne. Die bleken niet enorm groot. De studie van onderzoeksbureau Empaction liet wel een toename van de parkeerdruk zien. Op de bekeken donderdagen en zaterdagen was er in het centrum op donderdag een gemiddelde stijging van zeven procent en op zaterdag van dertien procent. Op parkeerterrein Wolfsberg was de stijging groter, zo'n 25 procent.

Uit enquêtes onder winkelend publiek kwam een 'kleine verschuiving' van het bezoek naar de ochtenden naar voren. ,,Gelet op de resultaten is het de vraag of we het ons kunnen veroorloven", lieten burgemeester en wethouders weten naar aanleiding van het onderzoek. ,,We geven in overweging om het geld op een andere manier in te zetten om onze doelen voor het centrum te behalen."

Teleurstelling

Voor die klus wordt door Deurne jaarlijks 240.000 euro 'uitgegeven' vanwege het gratis parkeren en 90.000 euro is bestemd voor extra activiteiten. Politieke partijen waren tijdens de behandeling van het onderwerp unaniem: geld erbij voor ook gratis middagen zit er niet in. Dit tot grote teleurstelling van de winkeliersvereniging, de vereniging van vastgoedeigenaren en het centrummanagement, die er van overtuigd zijn dat betaald parkeren een drempel is om Deurne te bezoeken. ,,We zijn niet tevreden met de uitspraken van de politiek en de bevindingen van de gemeente", vat Wil Olde Hampsink het samen.

Naast Hema-directeur is Olde Hampsink ook voorzitter van de winkeliersvereniging. ,,Deurne heeft geen stadse allure. We hebben bezoekers niet genoeg te bieden om ze geld te kunnen vragen om hier te komen."

Cor van der Steijn van de vereniging van vastgoedeigenaren valt hem bij. ,,En het zijn ook geen extra kosten als je het gratis maakt. Het zijn gederfde inkomsten voor de gemeente. Het draait er om wat voor keuzes je wil maken. Wij denken dat dit noodzakelijk is."

Om die reden gaan de drie clubs vanaf komend weekend drie weken lang in 'gele hesjes' op pad om de meningen van het winkelend publiek te peilen. Vastgoedeigenaar Jos Braam: ,,De uitkomsten leggen we dan voor aan de politieke partijen. We willen hen uitleggen waarom wij denken dat dit nodig is." Olde Hamsink: ,,Ons streven is dat betaald parkeren zo snel mogelijk wordt afgeschaft en de blauwe parkeerschijf wordt ingevoerd."

Vergroenen

Volledig scherm Cees-Jan Pen © Fotopersburo van de Meulenhof BV Over de effecten zijn de deskundigen het onderling niet altijd eens. Cees-Jan Pen, lector 'De ondernemende Regio' bij Fontys, pleit ervoor om het geld dat nu gereserveerd is voor parkeren te investeren in andere doelen om het centrum aan te pakken.

Pen deed de afgelopen tijd onderzoek naar de situatie in onder andere het centrum van Deurne. ,,Er moeten echte keuzes gemaakt worden. Deurne moet het centrum vergroenen, het moet een plek worden waar mensen graag verblijven. Centra zijn niet meer the place to buy maar een plek waar je anderen ontmoet. Met zachte maatregelen red je het niet. Het centrum is nu te groot, dat moet compacter worden. Dit betekent dat je veel ondernemers uit aanloopstraten moet overhalen om zich in het hart te vestigen. Dat worden persoonlijke drama's, deze mensen hebben vaak hun pensioen in hun pand zitten en die krijgen daar dadelijk minder voor, omdat het geen winkelpand meer is. Als je geld gaat investeren zou ik dat in deze mensen doen, om ze te compenseren. Gratis parkeren is niet de oplossing, dat is een lapmiddel, eentje die een gemeente gemiddeld acht ton per jaar kost."