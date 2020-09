Parkeren op landerijen bij kasteel Gemert moet zorgen bij omwonenden wegnemen

Met die oplossing worden de toekomstige parkeerproblemen die veel omwonenden vrezen, volgens de gemeente Gemert-Bakel ondervangen. De gemeente wil dat het complex, dat een compleet nieuwe invulling krijgt, straks als geheel ontsloten wordt via de West-Om. Omdat de nieuwe parkeeroplossing buiten het oorspronkelijke plangebied valt, is de gemeenteraad inmiddels ‘bijgepraat', zo meldt de gemeente dindag in een verklaring.

Actief meedenken

Volgens de gemeente zien de adviesgroepen Ruimte en Erfgoed, die over de schouder van de ontwikkelaar bij de planvorming meekijken, het parkeren op de landerijen als ‘voorstelbaar'. Wethouder Inge van Dijk (CDA) is blij met de parkeeroplossing. ,,Kasteel Gemert is een belangrijk project, dat we ook als gemeente willen laten slagen. Daarom denken we actief mee met de ontwikkelaar om het plan voor iedereen zo goed mogelijk in elkaar te steken. Voor de mensen in de omgeving en, door het plangebied waar mogelijk onaangeroerd te laten, ook voor onze eigen inwoners en toeristen. Het kasteelproject is balans zoeken tussen behoud door ontwikkeling en soms behoud van wat er al is", aldus Van Dijk.