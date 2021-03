Parochianen uit Deurne bestellen 160 paaskaarsen voor thuis en zorgen zo voor grootste bestelling ooit

Toppaard Van der Vleuten gebles­seerd: Tokio niet meer haalbaar

10 maart Springruiter Maikel van der Vleuten neemt de komende zomer niet met zijn toppaard Dana Blue deel aan de Olympische Spelen van Tokio. Het dier is op het concours in Doha de afgelopen week zwaar geblesseerd geraakt aan een knie. De combinatie gold als kandidaat voor een medaille in Japan.