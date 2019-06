Parochie Gemert-Bakel wil van inwoners horen: hoe nu verder?

Dat het kerkbezoek landelijk al jaren terugloopt, zal voor niemand een verrassing zijn. En dat die beweging ook in de parochie Sint Willibrordus in Gemert-Bakel gaande is, zal evenmin verbazing wekken. In een vriendengroep waar ook Antoon van der Heijden deel van uitmaakt, ging het er een keer over tijdens een feestje. ,,We bespreken van alles, op een gegeven moment ging het over de kerk”, vertelt de Gemertenaar. ,,De teneur van de discussie: het gaat niet goed. Als er niet snel iets veranderd, is het over tien jaar letterlijk over en sluiten.”