Parochies in de Peel willen geen gelovigen wegsturen, bestuur overlegt met lokale omroep

Kapelaan Harold van Overbeek uit Ommel wil graag voorkomen dat hij parochianen moet wegsturen bij zijn kerk, schrijft hij in een mail. Hij kiest er niet voor om voortdurend in de gaten te moeten houden of het maximum aantal van dertig kerkgangers al is gehaald. Om gelovigen toch de mogelijkheid te bieden de viering te volgen, gaat het bestuur van de H. Franciscus in overleg met lokale omroep Siris over (live)uitzendingen.