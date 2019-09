Partij voor de Dieren over superstal Heusden: ‘Natuur beschermen, niet belangen van curator’

Saamhorig­heid is bij SJVV uit Deurne de rood-wit­te draad

10:24 DEURNE - Een voetbalclub is vaak veel meer dan het woord zegt. Zo ook bij SJVV, uit de Deurnese wijk Sint Jozef Parochie. De club staat midden in de gemeenschap, saamhorigheid is er een van de kernwaarden.