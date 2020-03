Partij voor de Dieren wil mestverwerker in Asten stil laten leggen

Recordaan­tal anonieme tips over crimineel geld in Brabant past bij plannen om boeven te plukken

10:41 EINDHOVEN - Meld Misdaad Anoniem (M.) kreeg nog nooit zoveel tips over witwassen of crimineel geld in Brabant. Het past bij het voornemen van justitie in de provincie om dit jaar de hulp van het publiek in te schakelen om te achterhalen waar criminelen hun ‘drugsgeld’ hebben verstopt.