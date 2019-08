Party-plastic passé bij festival Misty Fields in Asten-Heusden

Voor Misty Fields is duurzaamheid voortaan bloedserieus. Er is na editie 2018 een heus meerjarenplan opgesteld, met concrete doelen. Het is eigenlijk vrij logisch, stelt Liebrechts. Want het festival, begin september toe aan zijn veertiende editie, vindt plaats op de grond van de biologische boerderij van de familie Leenders en dat terrein grenst aan nationaal park De Groote Peel. Liebrechts: „Voorzichtig omgaan met de omgeving is voor ons gewoon iets wat we móeten doen.”