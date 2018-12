Pas in 2019 uitsluitsel over toekomst Heuvel in Lieshout

Hondenclub Asten moet slopen na wapen­vondst

19:15 ASTEN - Het is dé plek waar op 27 september 2017 een enorm wapenarsenaal wordt gevonden: het terrein aan de Kanaalweg in Asten waar een kleine hondenclub zetelt. De gemeente is sinds die inval van het Peeland Interventie Team verder gaan neuzen in de vergunningen en is nu van mening dat kantine plus vier bijgebouwen moeten verdwijnen. Daar gaan de twee eigenaren nu tegen in beroep. De rechter in Den Bosch buigt zich woensdag over deze zaak.