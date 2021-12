Passie 2022 in Lierop, buiten op het kerkplein

LIEROP - In Lierop zijn de voorbereidingen voor de muzikale Passie van 2022 al in volle gang.

Mary Maas (50) uit Lierop speelt Jezus in De Passie 2022 in Lierop. Bij de vorige editie had hij de rol van Judas. ,,Dat is een heel verschil. Ik weet nu wel hoe een en ander bij De Passie in zijn werk gaat, maar de rol van Jezus is wel heel apart”, zegt Maas. ,,Ik ben geen kerkbezoeker, maar ben opgegroeid met het verhaal van Jezus dus ik begrijp mijn rol wel. Én ik heb gisteren al een voorproefje gehad ik mocht door de nep-voordeur van de koepelkerk springen als teken van de symbolische doorbraak van De Passie naar buiten.”

Maas is zanger van de coverband Bon Scotch en dus gewend om voor publiek te zingen. Samen met Judas zingt hij De bestemming en een aantal blazers begeleiden hem bij Heb je Hart van De Dijk. Alle zeventien liederen die worden gezongen door de spelers zijn Nederlandstalig en worden ondersteund door de Passieband. Het intro, het nummer Grow, wordt gezongen door een koor.

Muzikaal talent

Al jaren liep Eric Hesius met het idee rond ook in Lierop een Passie te organiseren. De locatie waar in 2016 voor het eerst deze muzikale toneelvoorstelling over het lijden van Christus is opgevoerd, werd natuurlijk de Koepelkerk. Het gebouw leent er zich fantastisch voor én er zit voldoende muzikaal talent in Lierop om er iets moois van te maken.

Na de voorstellingen van De Passie in 2016 en 2018 werd het stil rondom de volgende Passie, corona was ook in Lierop de spelbreker. Toch is de organisatie alweer maanden bezig om in 2022 de volgende Passie te organiseren en wel op 2 april, maar het wordt een heel andere Passie als de voorgaande twee. Wel weer met Eric Hesius als regisseur.

Quote Omdat het verhaal nauwelijks anders kan, zit de vernieu­wing in de entourage Jan van Lieshout sr., organisatie De Passie 2022 Lierop

,,We gaan vernieuwen”, zegt Jan van Lieshout sr. van de organisatie. ,,Omdat het verhaal nauwelijks anders kan, zit de vernieuwing in de entourage. We hebben besloten om naar buiten te gaan, om iets anders te bieden dan de succesvolle voorgaande uitvoeringen in de Koepelkerk. Maar de buitenkant zal zeker net zo mooi zal zijn met de aankleding van het plein en het aanlichten van de kerk op de achtergrond.”

Koepelkerk blijft middelpunt

De Koepelkerk blijft hét middelpunt, omdat het kerkplein de Arena wordt met tribunes voor de bezoekers, die zicht bieden op twee podia en grote videoschermen. ,,Voordeel van deze nieuwe opzet is dat de bezoekers geen last hebben van de pilaren in de kerk én dat er voor de bezoekers meer ruimte is, zodat er maar één keer wordt gespeeld. Bij regenweer staat er een verreiker klaar met een groot doek, zodat het publiek droog blijft”, zegt Van Lieshout.

De uitleg over De Passie 2022 in Lierop kon zondag fysiek niet doorgaan; onder andere het voorstellen van de deelnemers en de muzieknummers werd online gedaan.