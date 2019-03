Passie in de Peel: eerste Matthäus Passion ooit in Deurne

DEURNE - Voor het eerst in de geschiedenis is er in Deurne een uitvoering van de Matthäus Passion van Johann Sebastian Bach. De St. Willibrorduskerk in het centrum van het dorp wordt op Palmzondag 14 april omgebouwd tot een concertpodium voor 55 musici.

Het stond al jaren op hun wensenlijstje: de complete Matthäus Passion, uitgevoerd in de St. Willibrorduskerk in Deurne. Het zal dan ook niemand verbazen dat de mensen die de programmering van de Concertcyclus in de kerk voor hun rekening nemen, enorm in hun nopjes zijn dat het gelukt is.

Het is niet alleen de allereerste Passie in Deurne, maar ook de enige van de hele Peel. ,,Als iedereen enthousiast is, dan proberen we er een traditie van te maken”, vertellen Lisette van Erp en Bert Augustus. De twee maken onderdeel uit van de tien leden tellende werkgroep die jaarlijks ruim vijftien concerten organiseert. ,,Ons streven was eerst om delen van de Matthäus te laten horen in de Passietijd”, vertelt Van Erp. ,,Maar toen raakten we in gesprek met Barokensemble Eik en Linde uit Amsterdam”, vertelt Augustus, een autoriteit op het gebied van kerkorgels en carillons. ,,Ze zochten een kerk en vroegen of ze de Matthäus bij ons konden komen opvoeren.”





Daar hoefden ze niet lang over na te denken. ,,Ondanks dat het niet zo maar een concert is dat we in huis halen. We hebben natuurlijk vaker grote producties, zoals bijvoorbeeld het musicalconcert. Maar hiervoor moet toch een deel van de kerk verbouwd worden”, vertelt Lisette van Erp. Na de dienst van Palmzondag is er twee uur de tijd om alles concertklaar te maken. ,,Er moeten stukken aan het priesterkoor gebouwd worden, bijvoorbeeld. Ook moet het middenpad worden omgevormd tot een theateropstelling.”

In totaal staan er straks namelijk 55 musici op het podium. Het ensemble ‘Eik en Linde’ bestaat uit ongeveer twintig professionele musici, die elkaar gevonden hebben in hun passie voor de barokmuziek. Om die reden spelen ze op authentieke instrumenten of kopieën daarvan.



Ensemble Eik en Linde

Henk Verhoef Ze voeren het werk uit samen met een kamerkoor -eveneens uit Amsterdam- van 24 mensen. Het gezelschap wordt aangevuld met de Deurnese zangeressen Maartje Maas, Inge van Beek, Lineke Theeuwes, Fleur Verberne en Manou Rops. Zij nemen de partij 'soprano in ripieno' voor hun rekening. Het geheel staat onder leiding van Henk Verhoef, onder meer organist van de Nieuwe Kerk in Amsterdam, die ook de partij op het kistorgel verzorgt.

Bert Augustus en Lisette van Erp. Er kunnen vijfhonderd mensen komen kijken en luisteren. Inmiddels is meer dan de helft van de kaarten verkocht. ,,We hopen dat dit kan leiden tot een traditie van passiemuziek in Deurne", zegt Bert Augustus. Lisette van Erp knikt enthousiast. ,,Als alles meezit, hebben we volgend jaar de Johannes Passion."

