Passion Someren wil publiek boodschap meegeven: ‘Ze moeten het er thuis over hebben’

De leden van muziekgroep Nas Oskestar voeren weer The Passion op. Maar waar de voorgaande edities in de Anthoniuskerk in Heusden werden gehouden, is dit jaar met De Ruchte als speelplek alles anders. Dat is toch even wennen voor de ervaren acteurs. ,,Ik vind het spannender dan ooit.”

Toen Passion Heusden een jaar geleden met de mededeling kwam dat het te weinig vrijwilligers had, dreigde een einde van een tijdperk. Jarenlang was het in de week voor Pasen een vertrouwd gezicht dat honderden mensen naar de Heusdense Anthoniuskerk trokken om te kijken naar de lijdensweg van Jezus.

Voor de leden van muziekgroep Nas Oskestar was stoppen een doemscenario en samen met Stichting Madesko besloten ze alles zelf te gaan regelen. Niet in de Anthoniuskerk maar in De Ruchte in Someren. ,,We hebben een beetje onderschat wat daar allemaal bij komt kijken”, zegt Mariëlle Kivits.

De Astense heeft dit jaar maar een klein rolletje maar is druk bezig met alle andere dingen. ,,We moeten nu zelf het podium opbouwen, de kostuums regelen maar ook zorgen dat alles aan de voorwaarden van de brandweer voldoet. Ik ben er inmiddels dag en nacht mee bezig.”

Dat de groep dit keer de voorstelling speelt in het Somerense theater is eigenlijk logisch. Al sinds jaar en dag repeteert de groep daar. De gedwongen verhuizing maakt het ook spannend. ,,Het toneelspel is nu veel anders”, stelt Carin Hurkmans die de rol van Maria Magdalena vertolkt. ,,In de kerk werden de bezoekers door de omgeving al in het verhaal getrokken, nu is het even afwachten.”

Het is bijna familie

Muzikaal leider Rusmin Madesko heeft alle vertrouwen in de groep acteurs: ,,We spelen al zolang samen dat het bijna familie is” zegt hij met een lach. En juist dat is volgens de acteurs het verschil met andere Passions. ,,Als Carin een mooi liedje zingt krijg ik het al zwaar” zegt Kivits.

Volgens Madesko is dat ook de bedoeling: ,,Tijdens repetities moeten de acteurs zo diep gaan dat ze vechten tegen de tranen. Alleen dan lukt het ook om met veel passie de voorstelling te spelen.”

Een van de mooiste ooit

Bart van Bussel kent inmiddels het klappen van de zweep en is er zeker van dat dit een van de mooiste uitvoeringen ooit wordt. Voor de vierde keer speelt hij Judas en daar is hij blij mee: ,,Ik speel altijd graag de rol van de bad guy.” Wat maakt deze Passion nu anders dan alle andere? ,,Wij willen dat mensen na afloop echt nadenken over wat ze gezien hebben, dat ze het er thuis nog over hebben” stelt Hurkmans.

Voor de voorstelling van zondagmiddag zijn nog enkele kaartjes beschikbaar. ,,Mensen moeten niet twijfelen maar gewoon komen kijken, dit wil je niet missen”, klinkt Kivits zelfverzekerd.